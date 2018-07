Deivid trabalha para voltar ao Flamengo contra o Santos O atacante Deivid trabalha para encerrar a temporada no Flamengo dentro de campo. Desfalque da equipe na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, domingo, em Volta Redonda, o jogador faz tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e ter condições de enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no domingo.