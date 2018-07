Deivid vê Vagner Love como 'solução' ofensiva para o Flamengo

RIO - Recém-contratado, Vagner Love chega ao Flamengo em um momento conturbado do clube. Mesmo vivendo sérios problemas financeiros e atrasando o salário dos seus jogadores, entre eles o de Ronaldinho Gaúcho, o time desembolsou mais de R$ 22 milhões para contratar o atacante, que agora é visto como "solução" ofensiva para a equipe dentro do campo. Pelo menos é essa a opinião de Deivid, que deverá formar dupla de ataque com Love e comemorou a contratação do reforço de peso.

"Eu gosto de jogar, mas respeito todo mundo. Acho que dá para nós dois jogarmos, ele é um jogador mais de área, eu gosto mais de sair, fazer tabelas. Espero que possamos fazer muitos gols juntos. É bom porque quanto mais jogadores de qualidade tivermos no Flamengo, mais forte fica o time", analisou o atacante, em entrevista ao site oficial do Flamengo, na qual negou que a chegada de mais um jogador badalado ao elenco poderá ser um problema para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

"O Love não vai trazer problema. Ele traz é solução. Um jogador assim só tem a acrescentar. Ele encaixa bem no estilo de jogo do time, é muito inteligente, sabe fazer tabelas e finaliza bem", completou.

Luxemburgo já entrou em conflito com Ronaldinho no Flamengo e chegou a admitir que faltava mais comprometimento dos jogadores neste início de temporada. Agora, com Love, o comandante terá administrar a presença de mais uma estrela no elenco. Em meio a este cenário, Deivid espera poder corresponder à expectativa depositada pelo técnico em seu futebol.

"Procuro mostrar o melhor possível sempre. Tenho compromisso com o clube até dezembro e respeito muito isso. Venho nos horários para treinar e respeito sempre a filosofia do treinador. Quero sempre ajudar o clube, o torcedor pode ter certeza", finalizou.