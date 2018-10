'Deixamos de somar dois pontos', diz Victor após empate do Atlético-MG

A torcida do Atlético-MG não perdoou o empate sem gols no clássico diante do América-MG, nesta noite de domingo, na Arena Independência, onde vaiou muito os jogadores no final do jogo e xingou o técnico Thiago Larghi, criticado, entre outros motivos, pelas substituições que promoveu durante o confronto.

O goleiro Victor, último a deixar o gramado, concordou com a insatisfação da torcida. "Deixamos de somar dois pontos em casa. Nosso time poderia ter sido mais objetivo, mas aguardamos demais o adversário", resumiu. Mas ele reforçou que o clube mantém vivo seu objetivo dentro da competição. "Queremos uma vaga na Copa Libertadores. Estamos em sexto lugar e precisamos melhorar", completou.

Para o ídolo atleticano, que fez boas defesas e foi determinante para que o seu time não ser derrotado, o América também jogou bem no duelo em que o goleiro João Ricardo também fez intervenções importantes em investidas ofensivas dos adversários. "Erramos no último passe e faltou capricho nas finalizações. Mas criamos as chances e poderíamos ter vencido. A torcida está certa em ficar chateada", disse Victor.

Após o empate no clássico mineiro, o Atlético vai ter a semana toda para treinar, uma vez que seu próximo adversário vai ser o Fluminense, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 30.ª rodada do Brasileirão.