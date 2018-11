'Deixamos escapar uma oportunidade de ouro', diz técnico do São Paulo

O São Paulo entrou em campo ciente de que só dependia de si próprio para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Mas, com uma atuação apática, o time acabou sendo derrotado pelo Vasco por 2 a 0, em São Januário, e ficou estacionado na quinta posição do torneio, com os mesmos 62 pontos do Grêmio, mas atrás nos critérios de desempate.

"Encaramos o jogo como uma decisão, assim como o Vasco. Foi um jogo muito tenso por todo o ambiente e o clima do estádio. Procuramos desde o primeiro treino convencer o grupo que era uma decisão. Deixamos escapar uma oportunidade de ouro de passar o Grêmio nesta rodada e encostar no Inter", comentou o técnico André Jardine.

Ele também explicou que o desempenho da equipe ficou abaixo das expectativas diante de um adversário que luta contra o rebaixamento. "Lamentamos muito especialmente o resultado. O desempenho melhorou em algumas coisas, mas muito aquém do que imaginamos, porque o desempenho melhor é que vai nos aproximar dos resultados", disse.

Nas duas próximas rodadas, o São Paulo enfrentará o Sport, em casa, e vai visitar a Chapecoense, na despedida do Brasileirão. São mais dois times que lutam para permanecer na primeira divisão e o próprio Jardine sabe que sua equipe vai novamente encontrar rivais desesperados e que lutam pela sobrevivência na temporada.

"O foco passa a ser vencer os dois próximos jogos. Queremos melhorar alguma coisa, especialmente em ideias para atacar, para ser mais eficiente ofensivamente. Temos um jogo em casa que teremos de propor. Não vai ter saída e possivelmente um jogo fora com a Chapecoense que vamos ter de buscar o resultado para bater nosso objetivo", afirmou.