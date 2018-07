'Deixem de nos comparar com o passado', pede Piqué

SÃO PAULO - Bastaram duas derrotas seguidas para que as críticas ao Barcelona voltassem a acontecer. Nesta quarta-feira, ao comentar o fato, o zagueiro Gerard Piqué admitiu que o time ficou devendo melhor futebol na derrota por 2 a 1 para o Ajax, na Holanda, pela Liga dos Campeões, mas defendeu a atuação exibida pela equipe no revés por 1 a 0 sofrido diante do Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

Ao analisar esses dois últimos confrontos, o defensor pediu para que os críticos parem de comparar o time atual do Barça, dirigido por Gerardo Martino, com a equipe catalã comandada de forma vitoriosa por Pep Guardiola. "Deixem de nos comparar com o passado, não nos comparem com o ano dos seis títulos", disse Piqué, que depois reforçou: "Tentaremos ganhar todos os títulos, mas é certo que perderemos todas as comparações, como disse Tito (Vilanova) em seus dias (de treinador do Barça)".

E, apesar das duas derrotas consecutivas sofridas pelo time, o zagueiro disse nesta quarta que o Barcelona está "jogando cada vez melhor", assim como enfatizou que os jogadores "aceitam as críticas construtivas, mas não a falta de respeito". Para retomar a boa fase que vinha atravessando até sofrer as últimas duas derrotas, Piqué também destacou que os jogadores do Barça devem ter confiança em seu futebol "para que se levantem rápido quando o time tomar um gol"