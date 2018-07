Del Bosque afirma que vai deixar a seleção da Espanha após a Euro

O técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, revelou que planeja deixar o cargo após a Eurocopa de 2016. "Na vida não se pode ter certeza de nada. Mas sim, esta é a minha intenção: continuar até a França 2016 e depois sair", disse Del Bosque em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal esportivo AS.

"Também no meu caso a federação terá que fazer uma transição suave. Mas vou continuar perto do futebol e da federação", disse Del Bosque.

O treinador atualmente está em processo de reformulação de uma equipe que passa por um rejuvenescimento após a surpreendente eliminação na primeira fase da Copa do Mundo no Brasil. Os atuais campeões europeus não têm mais nomes importantes do passado como Xavi Hernández, Xabi Alonso e David Villa.

Com três partidas disputadas nas eliminatórias da Euro 2016, a Espanha soma seis pontos após vencer Macedônia e Luxemburgo e perder para a Eslováquia. (Reportagem de Tim Hanlon)