Del Bosque aguarda exames médicos para decidir sobre Fábregas

Vicente Del Bosque terá problemas para escalar a seleção espanhola para as próximas partidas da equipe. Sem poder contar com Diego Costa, David Silva e Iniesta, lesionados, o treinador pode ficar sem Fábregas nos dois confrontos marcados para o mês de novembro.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda, Del Bosque afirmou que irá aguardar o parecer médico para decidir o futuro do jogador do Chelsea. "É prudente que os médicos da seleção o vejam. Não é falta de confiança nos médicos do clube nem no jogador, mas depois de jogar 95 minutos no fim de semana, gostaríamos de examiná-lo". Fábregas atuou na vitória do Chelsea sobre o Liverpool por 2 a 1 no último sábado.

Ainda sobre a contusão de Diego Costa, o treinador reafirmou que seria um equívoco convocar o centroavente brasileiro. "Considero que convocá-lo para duas partidas não seria bom para sua saúde, e pensando no jogador, preferimos que ele descanse. Não há nada mais". De acordo com a imprensa espanhola, a não convocação do jogador havia gerado uma crise entre o Chelsea e a Real Federação Espanhola.

Os espanhóis já estão concentrados na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede da seleção, onde permanece até a viagem para o confronto com a Bielorrussia nas Eliminatórias da Eurocopa 2016. A partida amistosa contra a Alemanha acontece logo depois, em 18 de novembro.