Del Bosque anuncia pré-lista da Espanha para Euro sem Diego Costa

O técnico Vicente del Bosque anunciou nesta terça-feira a lista preliminar de convocados da seleção espanhola com 25 nomes para a próxima edição da Eurocopa, que será disputada na França, e optou por não chamar os atacantes Diego Costa, do Chelsea, e Fernando Torres, do Atlético de Madrid. Além disso, o treinador também divulgou uma relação de 11 nomes para um período de treinos.

Del Bosque explicou que optou por não chamar Diego Costa em razão da incerteza sobre a sua condição física, pois o brasileiro naturalizado espanhol sofreu com uma sequência de lesões durante a temporada 2015/16 do futebol europeu, mas ainda assim conseguiu marcar 12 gols. Apesar disso, ele já havia ficado fora de convocações anteriores.

Já o bom rendimento de Torres nos últimos jogos pelo seu clube, com sete gols marcados nos últimos dez compromissos, parece não ter sido suficiente para convencer Del Bosque a incluí-lo na lista prévia de 25 convocados para a Eurocopa.

Outra ausência sentida foi a do meia Juan Mata, que foi titular do Manchester United durante praticamente toda a temporada, mas acabou sendo ignorado diante da própria irregularidade e também da sua equipe. E outros ausentes na relação foram o atacante Paco Alcácer, capitão e atacante do Valencia, e o meia Santi Cazorla, do Arsenal.

Em compensação, Del Bosque decidiu apostar em promessas do futebol espanhol. São os casos do meia Saul Ñiguez, do Atlético de Madrid, e do atacante Lucas Vázquez, reserva do setor ofensivo do Real Madrid. Além disso, o atacante Álvaro Morata, destaque da campeã italiana Juventus, também foi lembrado, assim como o meio-campista Thiago Alcântara, do Bayern de Munique.

Mesmo tendo perdido a condição de titular do Porto, Iker Casillas manteve intacta a confiança do técnico Vicente del Bosque, que o convocou para a Eurocopa ao lado dos goleiros David de Gea, seu concorrente por uma vaga na equipe, e Sergio Rico.

O campeão espanhol Barcelona cedeu cinco jogadores: Gerard Piqué, Marc Bartra, Jordi Alba, Sergio Busquets e Andres Iniesta. Já os finalistas da Liga dos Campeões da Europa vão ceder outros cinco nomes, além de Vásquez e Saúl. São eles: Sergio Ramos, Dani Carvajal e Isco, pelo Real Madrid, e Juanfran e Koke, ambos do Atlético de Madrid.

A Espanha chega para a Eurocopa na França como atual bicampeã do torneio continental. A equipe está no Grupo D da competição e vai estrear diante da República Checa, no dia 13 de junho, em Toulouse. Turquia e Croácia serão os outros adversários na primeira fase.

CONFIRA A LISTA DE PRÉ-CONVOCADOS DA ESPANHA PARA A EUROCOPA

Goleiros: Iker Casillas (Porto/Portugal), De Gea (Manchester United/Inglaterra) e Sergio Rico (Sevilla).

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Carvajal (Real Madrid), Alba (Barcelona), Marc Bartra (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea/Inglaterra), San José (Athletic Bilbao) e Juanfran (Atlético de Madrid).

Meio-campistas: Bruno Soriano (Villarreal), Busquets (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique/Alemanha), Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), David Silva (Manchester City/Inglaterra), Cesc Fábregas (Chelsea/Inglaterra) e Saúl Ñiguez (Atlético de Madrid).

Atacantes: Aduriz (Athletic Bilbao), Nolito (Celta), Morata (Juventus/Itália), Pedro (Chelsea/Inglaterra) e Lucas Vázques (Real Madrid)

jogadores chamados para os treinos: Sergio Asenjo (Villarreal), Pau López (Espanyol), Hector Bellerín (Arsenal/Inglaterra), Diego Llorente (Rayo Vallecano), Jorge Meré (Sporting Gijón), Jonny (Celta de Vigo), Pablo Fornals (Málaga), Marco Asensio (Espanyol), Denis Suárez (Villarreal), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).