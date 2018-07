Del Bosque aposta em recuperação de astros espanhóis Três dos principais jogadores da seleção espanhola sofrem com contusões um pouco antes do início da Copa do Mundo. Mas o técnico Vicente del Bosque disse nesta terça-feira acreditar que o atacante Fernando Torres, o volante Andres Iniesta e o meia Cesc Fàbregas irão se recuperar a tempo de jogar na África do Sul.