Del Bosque assume favoritismo da Espanha na Copa das Confederações

SÃO PAULO - Mesmo que de forma comedida, o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, assumiu na manhã desta sexta-feira, em entrevista coletiva no Anhembi, em São Paulo, o favoritismo da sua equipe para a Copa das Confederações de 2013. O sorteio das chaves da competição será neste sábado, no mesmo local.

"Estamos vivendo o melhor momento do futebol espanhol e sabemos que isso aumenta a nossa responsabilidade na Copa das Confederações, na Copa do Mundo e assim por diante", afirmou Del Bosque, durante a entrevista que reuniu os técnicos das seleções já classificadas.

O treinador espanhol chegou a fazer um paralelo entre o esporte e economia para justificar o favoritismo da sua seleção. "Estamos vivendo um momento de bonança no futebol. Enfrentamos na economia uma conjuntura muito difícil, mas no futebol, não. Estamos muito bem", avaliou Del Bosque.

Ainda de acordo com Del Bosque, a safra de bons jogadores espanhóis tem sido decisiva para as últimas conquistas da seleção do país. A Espanha ganhou dois títulos da Eurocopa e um da Copa do Mundo em oito anos e craques com Iniesta, Xavi e Casillas são figuras constantes nas listas de melhores do mundo.

"Hoje, temos a ordem tática e o talento que as equipes vencedoras precisam. Essa atual geração tem produzido um futebol muito interessante para o futuro", disse Del Bosque.