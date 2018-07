Del Bosque convoca promessas para jogo da Espanha

MADRI - O técnico Vicente del Bosque decidiu chamar algumas promessas para a primeira partida da seleção espanhola após o vice-campeonato na Copa das Confederações. Nesta sexta-feira, o treinador divulgou a lista de convocados para o amistoso contra o Equador, que será disputado na próxima quarta-feira em Guayaquil, e incluiu alguns jogadores que participaram da conquista do Campeonato Europeu Sub-21, em junho.

A relação de convocados tem sete novidades, incluindo o zagueiro Iñigo Martínez, da Real Sociedad, os meias Isco, recém-contratado pelo Real Madrid, Thiago Alcântara, que se transferiu para o Bayern de Munique, e Koke, do Atlético de Madrid, e o atacante Cristian Tello, do Barcelona. Além deles, Del Bosque também chamou os atacantes Negredo, do Manchester City, e Llorente, agora na Juventus.

Assim, Del Bosque deixou de convocar nove jogadores que vieram ao Brasil para a disputa da Copa das Confederações. Ele não chamou Monreal, Juan Mata e Pedro, que estão lesionados, David Villa e Soldado, que ainda não disputaram partidas oficiais por Atlético de Madrid e Tottenham, respectivamente, além de Piqué, Busquets, Xavi e Fernando Torres.

Assim, a Espanha aproveita o amistoso com o Equador para testar alguns jogadores para a reta final das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. Os atuais campeões mundiais e europeus lideram o Grupo I com 11 pontos, um a mais do que a França. Pelo torneio classificatório, a equipe volta a entrar em campo no dia 6 de setembro, em Helsinque, onde vai enfrentar a Finlândia.

Confira a lista de convocados da Espanha para o amistoso com o Equador:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Victor Valdés (Barcelona), Pepe Reina (Napoli/Itália).

Defensores: Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Inglaterra), Jordi Alba (Barcelona), Raul Albiol (Napoli//Itália), Iñigo Martinez (Real Sociedad).

Meio-campistas: Javi Martinez (Bayern de Munique/Alemanha), Andres Iniesta (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal/Inglaterra), Isco (Real Madrid), Tiago Alcantara (Bayern de Munique/Alemanha), Koke (Atlético de Madrid).

Atacantes: Jesus Navas (Manchester City/Inglaterra), David Silva (Manchester City/Inglaterra), Cesc Fabregas (Barcelona), Alvaro Negredo (Manchester City/Inglaterra), Fernando Llorente (Juventus/Itália), Cristian Tello (Barcelona)