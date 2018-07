Del Bosque deixa Torres fora de convocação da Espanha

MADRI - O técnico Vicente del Bosque deixou o atacante Fernando Torres, do Chelsea, fora da lista de jogadores convocados, divulgada nesta sexta-feira, para o próximo compromisso da seleção espanhola nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014, contra a Finlândia.

Torres nunca foi um titular absoluto com Del Bosque, mesmo que tenha feito gols em competições importantes. Além disso, em junho, ele foi um dos artilheiros da Copa das Confederações, ajudando a seleção da Espanha a avançar até a final do torneio. Para o ataque, o treinador optou por apostar em David Villa, Roberto Soldado e Alvaro Negredo.

"Não devemos lamentar ou reclamar fora de proporção do fato de que certos nomes que não estão incluídos na lista", disse Del Bosque. "Nós deveríamos estar feliz por aqueles que estão chegando e que podem nos ajudar a conseguir os três pontos contra a Finlândia e aumentar a diferença sobre a França".

A Espanha visitará a Finlândia em 6 de setembro. Os finlandeses surpreenderam os atuais campeões mundiais ao arrancar um empate, fora de casa, por 1 a 1, em março. A seleção espanhola lidera o Grupo I das Eliminatórias Europeias com 11 pontos, um mais do que a França. Quatro dias depois de enfrentar a Finlândia, a Espanha vai jogar um amistoso contra o Chile na Suíça.

Del Bosque também não convocou Juan Mata, enquanto o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, está ausente da lista de 23 jogadores porque está suspenso para a próxima partida. O técnico manteve a aposta em um meio-de-campo que tem como base o trio Xavi Hernandez, Andres Iniesta e Sergio Busquets, todos do Barcelona. "A imagem de nossa equipe é intocável", disse Del Bosque. "Nós não vamos mudar as nossas ideias, o nosso estilo".

Com o volante Xabi Alonso ainda lesionado, Del Bosque convocou Mario Suarez e Jorge "Koke" Resurreccion, ambos do Atlético de Madrid, para o meio-de-campo. Ele também chamou o zagueiro Iñigo Martinez, da Real Sociedad, para substituir Piqué.

Del Bosque também deu a entender que Iker Casillas seguirá sendo o goleiro titular da Espanha, mesmo que seja reserva do Real Madrid. Victor Valdés e Pepe Reina foram os outros goleiros convocados.

"Eu tenho uma ideia do que vamos fazer, mas temos de verificar a capacidade física e mental de cada um. Nos treinamentos, vamos ver como eles estão", disse. "Eu não sei se as minhas palavras vão ser mal interpretadas, mas a verdade é que não podemos tratar todos da mesma maneira. Em nossa seleção, eu considero aqueles que disputaram muitos jogos como especiais".

CONVOCADOS

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Victor Valdés (Barcelona), Pepe Rein (Napoli/Itália)

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Ignacio Monreal (Arsenal/Inglaterra), Iñigo Martinez (Real Sociedad), Raul Albiol (Napoli/Itália).

Meio-campistas: Andrés Iniesta (Barcelona), Cesc Fabregas (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Xavi Hernandez (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal/Inglaterra), Francisco "Isco" Alarcon (Real Madrid), Jorge "Koke" Resurreccion (Atlético de Madrid), Mario Suarez (Atlético de Madrid).

Atacantes: Pedro Rodriguez (Barcelona), David Villa (Atlético de Madrid), Jesus Navas (Manchester City/Inglaterra), Roberto Soldado (Tottenham/Inglaterra), David Silva (Manchester City//Inglaterra), Álvaro Negredo (Manchester City/Inglaterra).