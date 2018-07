Del Bosque deixa Torres fora de convocação da Espanha

O jogo da próxima quarta será o último amistoso de preparação da Espanha para a Eurocopa de 2012, marcada para acontecer entre 8 de junho e 1.º de julho, na Polônia e na Ucrânia. Ao justificar a ausência de Torres, Del Bosque admitiu que o atleta não merecia estar nesta lista, mas lembrou que isso não significa que o jogador ficará fora desta edição da competição continental.

"Torres não está em boa forma e nós acreditamos que neste caso era melhor ele não vir, mas isso não quer dizer nada. Essa não é uma lista definitiva para a Euro", ressaltou o comandante.

Presença frequente nas convocações da Espanha desde 2004, Torres marcou gol contra a Alemanha na final da Eurocopa de 2008, conquistada pelos espanhóis. O jogador de 27 anos não ficava fora de uma convocação da Espanha desde novembro de 2006, sendo que ele marcou 27 gols em 91 atuações com a camisa da seleção. Já no Chelsea, ele não balança as redes desde outubro.

Além de Torres, Del Bosque também descartou desta lista o atacante Pedro, do Barcelona, outro jogador que fez parte da campanha da Espanha na conquista do título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O time catalão, porém, voltou a monopolizar a convocação, com oito atletas, entre eles o volante Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho. Além dele, Xavi, Iniesta, Fábregas, Busquets, Puyol, Piqué e Valdés foram chamados.

Já o Real Madrid, que hoje lidera com folga o Campeonato Espanhol, teve apenas quatro convocados: Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa e Xabi Alonso. O mesmo número de jogadores chamados teve o Athletic Bilbao, finalista da Copa do Rei, com Iraola, Martinez, Muniain e Llorente.

Confira lista de convocados da Espanha:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool) e Víctor Valdés (Barcelona).

Defensores: Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Valencia), Carles Puyol (Barcelona), Andoni Iraola (Athletic Bilbao) e Javi Martínez (Athletic Bilbao).

Meio-campistas: Thiago Alcántara (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Málaga), Xavi Hernández (Barcelona), Cesc Fábregas (Barcelona) e Andrés Iniesta (Barcelona).

Atacantes: David Silva (Manchester City), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Juan Mata (Chelsea), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Jesús Navas (Sevilla), Álvaro Negredo (Sevilla) e Roberto Soldado (Valencia).