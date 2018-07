Del Bosque diz que conter euforia é o maior desafio da seleção espanhola

MADRI - O técnico Vicente del Bosque avaliou que o sucesso recente da seleção espanhola, com a conquista de dois títulos da Eurocopa e de uma Copa do Mundo, pode ser uma armadilha perigosa para a sua equipe. Para ele, uma das suas principais tarefas à frente da Espanha é não permitir que os jogadores entrem em uma zona de conforto e se deslumbrem com o excelente momento.

"Possivelmente haja um excesso de elogios, como sempre acontece com aqueles que são campeões. Em nosso caso, mais do que por um feito específico, que seria só uma Copa do Mundo, isso acontece porque ganhamos três torneios importantes seguidos. Isso valoriza nossos jogadores, mas vai gerando cada dia mais responsabilidades. E até acostuma as pessoas aos triunfos, faz parecer que é fácil", afirmou, em entrevista ao site da Fifa.

No próximo ano, a Espanha virá ao Brasil para disputar a Copa das Confederações. E Del Bosque garantiu que a sua seleção vai encarar o torneio de preparação para a Copa do Mundo de 2014 com seriedade. No Grupo B do torneio, a equipe vai enfrentar Uruguai, Taiti e a seleção que faturar o título da Copa Africana de Nações no início de 2013.

"Temos uma grande responsabilidade, não consideramos a Copa das Confederações uma competição menor. Pelo contrário, é um torneio de campeões de diversos torneios e vamos lhe dar a importância devida. Por experiência própria, sabemos que todo jogo entre seleções, seja amistoso ou oficial, traz consigo muita responsabilidade", disse.

Del Bosque ressaltou, porém, que neste momento está mais preocupado com as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. A equipe lidera o Grupo I, com sete pontos somados em três rodadas, e vai enfrentar as seleções da Finlândia e da França em março de 2013.

"Trabalhamos com objetivos em curto prazo. E, neste caso, isso significa a classificação para a Copa de 2014, que precisamos encarar em breve. Em março, já teremos dois jogos importantíssimos para nosso futuro", comentou.