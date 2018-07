Del Bosque diz que vitória confirma ideias da seleção espanhola

PARIS - O empate com a Finlândia por 1 a 1 na última sexta-feira deixou a seleção espanhola sob pressão e levantou dúvidas sobre o poderio da equipe, que se encerraram na última terça-feira. Com uma grande atuação, a Espanha dominou a França, mesmo jogando fora de casa, e venceu o adversário por 1 a 0. Assim, para Vicente del Bosque, a partida mostrou que os atuais campeões mundiais seguem no rumo certo.

"Foram três pontos importantes, asseguramos a repescagem e demos um passo crucial. Nós ratificamos as nossas ideias e convicções", disse Del Bosque sobre o triunfo de terça-feira, que colocou a Espanha na liderança do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, com 11 pontos, um a mais do que a França.

Para o treinador, os momentos mais difíceis do jogo foram quando o volante francês Pogba foi expulso no final do segundo tempo. "Foi muito intenso e só nos desordenamos quando eles ficaram com 10. Curiosamente, com mais um, tivemos dificuldades para manter a bola", afirmou.

Em boa situação nas Eliminatórias, a Espanha se concentra agora na preparação para a Copa das Confederações. Nos dias 6 e 8 de junho, a equipe vai disputar amistosos com Irlanda do Norte e Haiti, respectivamente, ambos nos Estados Unidos. A estreia no torneio no Brasil será em 16 de junho, no Recife, contra a seleção uruguaia.