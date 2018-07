Del Bosque evitar falar em substituto para David Villa Titular da seleção espanhola, o atacante David Villa passou por uma cirurgia na segunda-feira para corrigir uma fratura na perna esquerda, sofrida na última quinta, durante a vitória do Barcelona na semifinal do Mundial de Clubes. O prazo de recuperação é de quatro a cinco meses, o que pode tirá-lo da disputa da Eurocopa, em junho. Apesar do possível desfalque, o técnico Vicente del Bosque evitou falar em prováveis substitutos para o jogador no time da Espanha.