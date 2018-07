Del Bosque ganhará Bola de Ouro de melhor técnico, diz jornal italiano

ROMA - O jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport trouxe nesta quinta-feira em sua capa a afirmação de que o técnico de futebol da Espanha, Vicente del Bosque, levará a Bola de Ouro de melhor treinador da temporada 2010.

A publicação, sem detalhar quem são as fontes, dá como certa a escolha de Del Bosque na preferência dos especialistas da Fifa e da revista France Football sobre os outros dois candidatos: o ex-técnico da Inter de Milão e atual treinador do Real Madrid, o português José Mourinho, e o do Barcelona, Pep Guardiola.

O jornal esportivo italiano publicou há poucos dias que o holandês da Inter, Wesley Sneijder, ficaria fora dos três escolhidos para ganhar a Bola de Ouro, e foi exatamente isso que ocorreu.

A publicação crava ainda que Andrés Iniesta ganhará o prêmio de melhor jogador, superando os companheiros de Barcelona Xavi Hernández e Lionel Messi.