Del Bosque, Mourinho e Guardiola concorrem a prêmio de melhor técnico

Del Bosque foi eleito finalista depois de ter conquistado com a Espanha o título da Eurocopa de 2012, enquanto José Mourinho faturou o Campeonato Espanhol da temporada 2011/2012 ao Real Madrid, que também foi semifinalista da Liga dos Campeões passada. Já Guardiola, mesmo depois de ter ficado sem o último Espanhol e sido eliminado pelo Chelsea na semifinal do principal torneio interclubes do futebol europeu, teve mais uma vez o seu inquestionável bom trabalho realizado no clube catalão valorizado.

O vencedor do prêmio de melhor técnico de 2012 será conhecido no próximo dia 7 de janeiro, em Zurique, na Suíça, na cerimônia de gala na qual serão eleitos os melhores jogador e jogadora do planeta no último ano, entre outras honrarias.

No mesmo dia 7 de janeiro também será anunciado o ganhador do prêmio de melhor treinador do ano no futebol feminino. Os três candidatos finalistas, anunciados nesta quinta-feira, são os seguintes: Bruno Bini, da França, Norio Sasaki, do Japão, e Pia Sundhage, da Suécia.