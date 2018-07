Del Bosque nega revanche e escala time reserva contra Holanda

A Espanha vai utilizar uma equipe completamente reserva para enfrentar a Holanda, nesta terça-feira, em Amsterdã, em amistoso. Nesta segunda, o técnico Vicente Del Bosque treinou uma equipe formado apenas com jogadores que não atuaram diante da Ucrânia, sexta-feira, pelas Eliminatórias.

Entre as novidades estão Vitolo e Juanmi, dois atacantes que jamais defenderam a seleção espanhola e foram convocados pela primeira vez. No gol, De Gea vai substituir Casillas. Assim, a Espanha deve ser formada por: De Gea; Carvajal, Bartra, Albiol e Bernat; Cazorla, Mario Suárez e Cesc Fábregas; Pedro, Juanmi e Vitolo.

"Queremos que joguem todos. Creio que é conveniente escalar uma equipe nova", argumentou Del Bosque, que garante que o jogo não tem sentimento de revanche. "Não tenho sede de vingança contra a Holanda. Vamos jogar uma partida", assegurou.

Espanha e Holanda fizeram a final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, vencida pela Espanha. Depois, se confrontaram na estreia dos dois times no Mundial do ano passado, no Brasil, com um baile holandês. Os espanhóis não conseguirem nem passar da primeira fase.