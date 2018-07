Del Bosque pede humildade para manter sequência de títulos

SÃO PAULO - O técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, relembra diariamente a seus jogadores que sejam humildes e mantenham a intensidade antes da Copa do Mundo, para dar continuidade ao ciclo vitorioso iniciado com o título da Eurocopa de 2008. Time, que luta pelo bicampeonato mundial, tenta quebrar uma marca de 52 anos - o Brasil na ocasião conseguiu erguer a taça pela segunda vez consecutiva.

A Espanha, campeã do mundo em 2010 e novamente da Euro em 2012, busca estender no Brasil sua histórica sequência de títulos. Mas para conseguir isso, o técnico espanhol sabe que seus jogadores não podem relaxar e que o trabalho mental é vital.

"A cada dia lhes damos um toque para que nos sintamos inseguros diante dos próximos desafios e dizemos a eles sobre o risco que corremos em acreditar que ter ganho antes pode nos garantir ganhar agora", disse Del Bosque em uma entrevista ao site oficial da Fifa, em que respondeu a perguntas feitas por jogadores e técnicos.

O treinador disse que a chave para o sucesso foi juntar novos atletas a um plantel vitorioso. "Renovamos muito o plantel, entre 2008 a 2012 houve uma renovação de 50 por cento dos jogadores. Fomos injetando sangue novo", destacou.

O treinador, porém, ressalta que a base do time campeão mundial e europeu foi mantida para a disputa do Mundial no Brasil. "Temos uma base estável de jogadores, mas trouxemos gente nova”, acrescentou.

No Mundial, disputado entre 12 de junho e 13 de julho, a Espanha se encontra no Grupo B, junto com Chile, Holanda e Austrália. O time estreia contra os holandeses, na Fonte Nova, em Salvador. Depois, no Maracanã, mede forças com os chilenos. A participação na primeira fase acaba em Curitiba, contra a seleção australiana.