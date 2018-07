Del Bosque promete definição sobre Diego Costa até sábado

SEVILHA - O técnico Vicente Del Bosque prometeu, nesta quinta-feira, que no sábado irá definir se Jesús Navas e Diego Costa estarão na lista de 23 jogadores da Espanha para a Copa do Mundo. "As expectativas são boas com eles. Amanhã (sexta) serão submetidos a testes e sábado tomaremos uma decisão", prometeu o treinador.

Nenhum dos dois está entre os 19 convocados para o jogo desta sexta-feira contra a Bolívia, em Sevilha, mas Diego Costa se uniu ao grupo para ser tratado pelos médicos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Navas, por sua vez, segue sendo tratado pelo Manchester City.

Caso os dois fiquem fora da Copa, quem pode ganhar uma chance é o garoto Gerard Deulofeu, do Barcelona, que foi convocado para jogar nesta sexta-feira mesmo não estando na lista de 30 jogadores enviada pela Espanha à Fifa no último dia 12. Até hoje, o jovem de 20 anos, que defendeu o Everton emprestado na temporada passada, nunca jogou pela seleção principal.

"Trouxemos ele por seus méritos e para cercar a apresentar a seleção a um jovem jogador, mas ele tem possibilidades em caso de haver uma lesão. Existem poucos jogadores como Gerard", elogiou Del Bosque.

O treinador também avisou que o centroavante Negredo, do Manchester City, que ficou de fora da convocação para pegar a Bolívia, mesmo estando entre os 30, ainda tem chances de jogar a Copa. "Ele tem as mesmas possibilidades de qualquer um da lista de 30", garantiu.

Del Bosque também comentou sobre a situação física dos seus jogadores. "Não sentimos diferença nesta altura de temporada. Eles tiveram uma temporada muito intensa, deveriam estar desgastados, mas estão muito bem." Apesar disso, os jogadores de Real Madrid e Atlético só se juntam ao grupo na segunda-feira, quando a Espanha viaja aos EUA.