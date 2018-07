Del Bosque reitera confiança em estilo de jogo espanhol nas Eliminatórias

SÃO PAULO - Pressionado pelos últimos tropeços da Espanha, o técnico Vicente Del Bosque reafirmou nesta segunda-feira sua confiança no estilo de jogo dos atuais campeões mundiais e pediu paciência à torcida na véspera da partida decisiva contra a França, fora de casa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014.

"É normal que pensemos sobre o que aconteceu nos últimos jogos. Mas não estamos ansiosos", declarou o treinador, referindo-se aos dois empates por 1 a 1 nas duas rodadas anteriores das Eliminatórias, contra a Finlândia e a própria França.

"Apesar de termos dominado as partidas, não conseguimos marcar mais que um gol. Então é compreensível que as pessoas tenham dúvidas sobre o time. Mas não devemos ficar nervosos. Vamos entrar em campo com calma para aproveitar nosso potencial", avaliou.

Por causa da boa qualidade do time francês, Del Bosque acredita que a Espanha terá menos dificuldade no ataque. "Temos que encontrar soluções, mas este jogo será muito mais aberto", projetou. "Eles têm jogador com boa velocidade e ambição. São atletas talentosos como Benzema, Ribery, Cabaye e Valbuena", enumerou.

A preocupação do treinador se deve à situação da Espanha no Grupo I das Eliminatórias. O time espanhol ocupa a segunda posição da chave, com oito pontos, dois a menos que os franceses. Uma vitória dos rivais na terça deixará a Espanha mais perto da repescagem, em busca da vaga no Mundial do Brasil.