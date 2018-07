Del Bosque renova com seleção espanhola por dois anos O técnico Vicente del Bosque anunciou neste domingo que chegou a um acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para seguir no comando da seleção por mais dois anos. O treinador assinou a prorrogação de seu contrato e terá como principal objetivo liderar a equipe na defesa do título da Copa do Mundo, em 2014, no Brasil.