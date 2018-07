Del Bosque vê falta de motivação na seleção espanhola

Diante da humilhante derrota para Portugal por 4 a 0, na última quarta-feira, em Lisboa, o técnico Vicente del Bosque admitiu que, depois da conquista do título mundial, tem faltado motivação para a seleção espanhola na disputa dos amistosos. Mas prometeu trabalhar para reverter esse problema.

Desde que ganhou o título da Copa na África do Sul, em julho, a Espanha já disputou três amistosos, somando um empate com México (1 a 1) e derrotas para Argentina (4 a 1) e Portugal (4 a 0). Em compensação, os espanhóis ganharam as três partidas nas Eliminatórias da Eurocopa de 2012.

"Não motivamos adequadamente os jogadores e eles jogaram com pouca intensidade. Precisamos jogar com mais intensidade nos amistosos", reconheceu Del Bosque, após a pior derrota da seleção espanhola nos últimos 47 anos - perdeu para a Escócia por 6 a 2 em 1963. "Não poderíamos ter jogador pior."

Segundo Del Bosque, a seleção espanhola precisa se acostumar ao status de campeã mundial. "Nossos rivais estão muito motivados para enfrentar o campeão mundial. Mas isso não deve servir como desculpa para a gente. Precisamos aprender a conviver com o sucesso da Copa do Mundo", disse o treinador.