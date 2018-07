Del Bosque volta a convocar Diego Costa e dá chance a novatos

O técnico da Espanha, Vicente del Bosque, anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para os próximos compromissos da equipe e incluiu algumas novidades, sendo a principal delas o meia Vitolo, do Sevilla. Além disso, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa está de volta ao grupo.

Vitolo, de 25 anos, tem passagens pelas seleções de base da Espanha e agora ganha a sua primeira oportunidade na equipe principal. Quem passa pela mesma situação é o goleiro Sergio Asenjo, do Villarreal, que também foi convocado pela primeira vez por Del Bosque.

Diego Costa ficou de fora das duas últimas partidas da seleção espanhola em 2014, mas agora está de volta ao grupo. Além dele, Del Bosque lembrou de Alvaro Morata, da Juventus, e de Pedro, do Barcelona, além do meia Cesc Fabregas, que foi nomeado como atacante na lista de 24 jogadores divulgadas por Del Bosque.

Com quatro jogos disputados, a Espanha está na segunda colocação no Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2016 com nove pontos, três atrás da líder Eslováquia, que a superou por 2 a 1 em Zilina em outubro, e empatada com a Ucrânia.

A Espanha vai encarar exatamente a seleção ucraniana em 27 de março, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilla, pelo torneio classificatório. O outro compromisso será um amistoso com a Holanda, no dia 31, na Amsterdam Arena. Esse duelo reedita a decisão da Copa do Mundo de 2010, vencida pelos espanhóis por 1 a 0 na prorrogação, e também o confronto da fase de grupos do Mundial de 2014, em que os holandeses aplicaram uma goleada por 5 a 1.

Confira a lista de convocados da seleção da Espanha:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), David De Gea (Manchester United), Sergio Asenjo (Villarreal).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Marc Bartra (Barcelona), Juanfran (Atlético de Madrid), Raul Albiol (Napoli), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Mario Suarez (Atlético de Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Mikel San Jose (Athletic Bilbao), Koke(Atlético de Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), David Silva (Manchester City), Vitolo (Sevilla), Isco (Real Madrid).

Atacantes: Cesc Fabregas (Chelsea), Alvaro Morata (Juventus), Pedro (Barcelona), Diego Costa (Chelsea).