Del Neri sai da Sampdoria e pode assumir a Juventus A Sampdoria anunciou, nesta segunda-feira, a saída do treinador Luigi Del Neri, que pediu demissão do clube. A notícia foi divulgada um dia depois da agremiação encerrar a sua participação no Campeonato Italiano, no qual foi a quarta colocada, conquistando uma vaga para a Liga dos Campeões.