Del Nero chega nesta quarta a Belo Horizonte para acompanhar a seleção

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, chega no fim da tarde desta quarta-feira a Belo Horizonte, pouco mais de 24 horas antes do clássico entre Brasil e Argentina, no Mineirão, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018. O dirigente ficará hospedado em um hotel próximo ao da delegação brasileira e deverá visitar o elenco comandado pelo técnico Tite no dia da partida.

Del Nero não ficará no mesmo hotel da equipe nacional para evitar que o ambiente dedicado à concentração dos atletas seja contaminado pelo da cartolagem. A CBF já veta que dirigentes de federações estaduais se hospedem junto com a seleção. A medida, claro, só não afeta o chefe da delegação. Em Belo Horizonte, o coronel Antônio Carlos Nunes, um dos cinco vice-presidentes da entidade e aliado de Marco Polo Del Nero, chefia o grupo.

Sem viajar ao exterior desde o fim de maio do ano passado, quando estourou o escândalo da Fifa que levou cartolas de diversas partes do mundo à prisão, Del Nero tem acompanhado os jogos do Brasil dentro do território nacional. Ele costuma viajar em jatinho privado da CBF e raramente dá declarações públicas.