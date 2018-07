Del Nero critica indefinição sobre bebidas durante a Copa GENEBRA - Novo representante do Brasil na Fifa, Marco Polo Del Nero, criticou a decisão da Lei Geral da Copa de deixar a definição sobre as bebidas aos estados. Na noite de ontem, o Congresso aprovou a Lei Geral da Copa, mas não definiu um status nacional para a questão do consumo de bebida dentro do estádio. Ficará para cada estado definir uma regra.