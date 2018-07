Del Nero critica indefinição sobre bebidas na Copa

Na noite de quarta-feira, o Congresso finalmente aprovou a Lei Geral da Copa. Mas manteve uma indefinição no ponto mais polêmico do projeto: a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Na votação na Câmara, a proibição de comercialização presente no Estatuto do Torcedor foi suspensa apenas durante o Mundial de 2014 e a Copa das Confederações de 2013. Com isso, Estados e municípios que têm legislação próprias sobre o tema podem ter de alterá-las para atender à exigência da Fifa de que o comércio do produto seja permitido.

Del Nero, que nesta quinta-feira será empossado como membro do Comitê Executivo da Fifa, em substituição a Ricardo Teixeira, deixou claro que essa decisão do Congresso não era bem-vinda. "Poderiam ter definido tudo, né?", disse o dirigente, que também é presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e aliado político do novo presidente da CBF, José Maria Marin. "Isso vai ser mais um tema que teremos de resolver agora."

A Fifa ainda não se pronunciou oficialmente sobre a aprovação da Lei Geral da Copa, mas não escondia que esperava que a votação na Câmara fosse o capítulo final da novela sobre a legislação relacionada ao Mundial de 2014, o que, pelo jeito, não acontecerá.