Del Nero defende punição a Suárez e inocenta Neymar O presidente eleito da CBF, Marco Polo Del Nero, defende a punição contra o atacante uruguaio Luis Suárez e insiste que não se pode comparar a mordida que o artilheiro deu no zagueiro italiano Chiellini a uma falta de Neymar dando uma cotovelada em um jogador da Croácia, na abertura da Copa do Mundo, no último dia 12.