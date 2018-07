Del Nero diz que Paulistão repetirá sua fórmula em 2015

SÃO PAULO - O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, reafirmou que a fórmula de disputa do Campeonato Paulista será mantida no ano que vem. "Não teremos alterações na fórmula. O campeonato foi espetacular e o regulamento já está mantido para o ano que vem", disse o dirigente, defendendo o criticado regulamento pela longa duração da fase de classificação e sua influência relativa nas fases decisivas do torneio. A divisão por grupos também permitiu que clubes com campanhas piores se classificassem.

Del Nero não confirmou, no entanto, se as finais serão realizadas em São Paulo - o Santos, que teria a vantagem de decidir em casa como melhor da fase de classificação, acabou jogando as duas partidas no Pacaembu. Mas deu sinal verde para a FPF para que mandasse os jogos em São Paulo, interessado em mais dinheiro de bilheteria.

O Paulistão também foi aprovado pelo presidente da CBF, José Maria Marin, que esteve no Pacaembu para acompanhar a final da disputa neste domingo. "É sempre bom inovar. Estou vendo, pela final, que tudo deu certo. E a Federação Paulista de Futebol está de parabéns, principalmente o futebol do Interior. Isso demonstra a força do Interior do estado", disse Marin.

MERECIMENTO

Del Nero, candidato único à presidência da CBF na eleição de quarta-feira, ressaltou a campanha do campeão Ituano no Paulistão. "O Ituano fez uma campanha espetacular. Foi a melhor defesa do torneio. Pênalti é sorte. O Santos também poderia ter vencido. Estava na hora de um clube do Interior voltar a ser campeão paulista".

O presidente Marin concordou com seu sucessor na CBF. "Isso (o título do Ituano) demonstra principalmente o critério e a credibilidade do futebol paulista", exaltou Marin, que lembrou o título de outro clube pequeno, a Inter de Limeira, contra o Palmeiras em pleno Morumbi em 1986. "Aqui em São Paulo, se investir e acreditar, pode chegar lá", afirmou o presidente da CBF.