Del Nero diz que só falará ao Comitê de Ética quando solicitado

O Departamento de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou segunda que Marco Polo Del Nero comentará a investigação do Comitê de Ética da Fifa contra ele apenas diretamente ao órgão, quando for solicitado. "O presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, responderá exclusiva e oportunamente a tudo o que lhe for questionado ao próprio Comitê de Ética, demonstrando sua isenção em relação a qualquer conduta inadequada que lhe seja eventualmente atribuída", diz nota enviada pela assessoria da entidade ao Estado.

Del Nero ainda não foi convocado pela Fifa para prestar esclarecimentos, o que deve acontecer nas próximas semanas. O dirigente pediu licença da presidência da CBF sob a alegação de que iria se dedicar a sua defesa, após ser acusado de corrupção pelo FBI e de a Fifa ter anunciado que estava investigando o cartola brasileiro. Para o seu lugar na CBF, Del Nero indicou o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES).