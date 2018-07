Tite já está na sede da CBF para acertar com a seleção

Tite já chegou na sede da CBF para se reunir com o presidente Marco Polo del Nero. O técnico do Corinthians pode ser confirmado nesta terça-feira como sucessor Dunga. A reunião acontece na sede da entidade, na Barra da Tijuca. Tite viajou para o Rio de Janeiro acompanhado de seu auxiliar Cleber Xavier após comandar um treino no CT do Corinthians na tarde desta terça-feira

Após a eliminação na Copa América, Dunga foi demitido do comando da seleção brasileira nesta terça-feira. A reunião que selou a saída do treinador durou 20 minutos. O técnico contava com respaldo de Del Nero e de cartolas próximos ao presidente até poucas semanas atrás, mas o fiasco na Copa América Centenário, com a eliminação ainda na primeira fase, deixou a situação do técnico insustentável à frente da seleção.

No momento em que a CBF demitia Dunga no Rio, nesta terça-feira, Tite caminhava sozinho no CT do Corinthians, em São Paulo, após longa conversa com o presidente Roberto de Andrade. Minutos depois, o treinador conversou com todo o elenco no gramado. Oficialmente, ele ainda é técnico do time paulista, mas o acerto com a seleção brasileiro pode acontecer ainda nesta terça.

A diretoria do Corinthians ainda não confirmou a saída de Tite, embora já analise nomes como o de Oswaldo de Oliveira (atualmente no Sport), Abel Braga (no futebol árabe) e até de Eduardo Baptista (atual comandante da Ponte Preta).