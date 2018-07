Del Nero pede licença do comando da CBF pelo prazo de 5 meses

Acusado de corrupção e conspiração pela Justiça dos Estados Unidos e correndo risco de ser banido pela Fifa de todas as atividades ligadas ao futebol, Marco Polo Del Nero ficará pelo menos cinco meses longe da presidência da CBF. Esse é o prazo determinado em seu pedido de licença do cargo, apresentado no início da noite de quinta-feira.

O prazo consta em comunicação enviada aos presidentes das 27 federações estaduais. Com isso, a CBF deverá ficar sob comando do deputado federal Marcus Vicente (PP-RS) pelo menos até o início de maio do próximo ano.

Marcus Vicente, que dirigiu a federação capixaba por quase 21 anos, é vice-presidente que representa a região centro-oeste na geografia da CBF. O parlamentar foi indicado por Marco Polo Del Nero, com quem se reúne nesta sexta-feira, no Rio.