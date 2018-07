Marco Polo del Nero pensa em pedir licença da presidência da CBF

Marco Polo Del Nero articula sua licença da presidência da CBF, mas vai ter de esperar para saber se o vice que quer pôr em seu lugar, Marcus Vicente, poderá assumir. Deputado federal, Vicente (PP-ES) fez consulta à Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) para esclarecer se poderia exercer ao mesmo tempo o mandato e a presidência da CBF.

O relator Rubens Pereira Júnior (PC do B-MA) deu parecer favorável. Mas nesta terça-feira a CCJ adiou a decisão, porque cinco deputados pediram vistas. A dúvida é porque haverá acúmulo de salários. Pedindo licença, Del Nero, na mira do FBI e alvo da CPI do Futebol, poderá escolher quem fica em seu lugar. Se renunciar, o cargo passaria para Delfim Peixoto, da Federação Catarinense, seu adversário.