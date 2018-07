Del Nero prestigia federações e vai acompanhar jogo da seleção em Manaus

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, vai assistir ao jogo desta terça-feira entre Brasil e Colômbia, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. A presença do dirigente, que já era esperado pelo fato de a partida ser em território nacional, foi confirmada por sua assessoria, e faz parte do planejamento feito por ele de prestigiar seus pares que dirigem as federações estaduais.

Del Nero não sai do Brasil desde que o estourou o escândalo de corrupção envolvendo a negociação dos contratos de transmissão de TV e de marketing de competições como a Copa América. Ele está sendo investigado pelo FBI e teme ser preso. Por isso, evitou ir à Copa América do Chile, no ano passado, à competição que comemorou o centenário da Conmebol, em junho nos Estados Unidos, e também se ausentou de jogos da seleção, amistosos e pelas Eliminatórias, disputados fora do País.

Mas o dirigente decidiu ir aos locais em que joga a seleção sempre que possível. Durante a Olimpíada, por exemplo, só não esteve no jogo de abertura, em Brasília - o empate por 0 a 0 com a África do Sul - porque uma reunião no Rio com dirigentes de federações e de clubes e a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, inviabilizou a viagem.

Na ocasião, Del Nero queria comparecer ao Estádio Mané Garrincha ao lado de Infantino, como sinal de prestígio. O dirigente se irritou com a tentativa de ser usado. Dias depois, a Fifa formalizou processo de investigação contra o presidente da CBF.

Del Nero esteve presente nos outros jogos da Olimpíada, entre eles a final, quando a seleção conquistou a inédita medalha de ouro, e também em compromissos da seleção feminina, mas sempre optou pela discrição.