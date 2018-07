Del Nero pretende ir ao funeral de ex-desafeto na CBF

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, pretende ir ao funeral de um dos seus vices, Delfim de Pádua Peixoto Filho, vítima fatal do acidente da Chapecoense, na última segunda-feira, na Colômbia. O falecido era presidente da Federação Catarinense de Futebol e estava como convidado no avião que trazia a equipe brasileira para a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, em Medellín.

O dirigente catarinense era um dos opositores e críticos mais ferrenhos do atual presidente. Peixoto Filho tinha 75 anos e teve o corpo levado para Chapecó, junto com as demais 49 vítimas que deixaram Medellin na tarde de sexta-feira em três aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) rumo à Santa Catarina, com escala em Manaus.

O velório de Peixoto Filho está marcado para domingo, na sede da Federação Catarinense, na cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte do Estado. Segundo pessoas próximas a Del Nero, a atitude é um gesto de aproximação mesmo após desavenças políticas dentro da CBF. O presidente da entidade está em Chapecó para acompanhar o velório do elenco da equipe catarinense.