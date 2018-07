Del Nero substitui Teixeira no Comitê Executivo da Fifa

ASSUNÇÃO - O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, foi escolhido como substituto de Ricardo Teixeira no Comitê Executivo da Fifa. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, depois que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) indicou o nome do dirigente como seu terceiro delegado na entidade mundial, ao lado do argentino Julio Grondona e do paraguaio Nicolás Leoz.

Del Nero havia sido indicado pelo próprio Ricardo Teixeira, que apontou-o como seu substituto depois que renunciou ao cargo, assim como à presidência da CBF, alegando problemas de saúde. Além disso, o presidente da FPF é braço direito de José Maria Marin, novo mandatário da CBF, que também comandou a entidade paulista entre 1982 e 1988.

A definição sobre Del Nero teria sido acertada na última semana, quando ele esteve com Marin na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, e se reuniu com dirigentes sul-americanos. Desde a renúncia de Ricardo Teixeira na última segunda-feira, a Fifa havia pedido a indicação "imediata" de seu substituto.

Advogado de formação, Marco Polo Del Nero assumiu a presidência da FPF em 2004, com a renúncia de Eduardo José Farah, e desde 2007 passou a ser membro do Comitê Executivo da Conmebol. Sua ascensão à principal entidade do futebol mundial é fruto da boa relação com Marin, indicado por ele à vice-presidência da CBF em 2008.