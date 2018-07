Del Piero deixa o Sydney FC e pode se aposentar aos 39

SYDNEY - Um dos maiores jogadores de sua geração, Alessandro Del Piero pode, enfim, dar adeus aos gramados. Nesta segunda-feira o meia italiano de 39 anos anunciou que está deixando o Sydney FC, da Austrália, e indicou que pode assumir um cargo gerencial na equipe depois de dois anos jogando por lá.

"Austrália, o momento chegou para dizer ''arrivederci'' (''tchau'' em italiano). Minha aventura com o Sydney FC está chegando ao fim, e, mesmo que isso me deixe bem triste, porque passei um tempo ótimo aqui, comuniquei minha decisão ao clube. Estou realmente agradecido pelos últimos dois anos e pelo pedido do clube para que eu fique, e estou feliz por explorar novas oportunidades para continuar nossa relação", escreveu Del Piero, em comunicado.

O jogador, porém, não indicou qual pode ser sua nova relação com o clube. Na semana passada, o Sydney demitiu o seu treinador, Frank Farina, depois de terminar apenas na quinta colocação o Campeonato Australiano. Maior nome da liga local, Del Piero logo virou candidato número 1 ao cargo.

O craque deixou a Juventus ao fim da última temporada europeia, após 19 anos na equipe de Turim, onde se consagrou como ídolo, tendo sido campeão da Liga dos Campeões na temporada 1995/1996 e faturado oito títulos italianos, entre outros feitos. Já com a camisa da seleção italiana, ele se sagrou campeão mundial em 2006.