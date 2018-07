Del Piero enfrentará Juventus em amistoso em agosto

SYDNEY - O atacante Alessandro del Piero vai enfrentar a Juventus pela primeira vez em um amistoso marcado para o dia 10 de agosto, em Sydney. O italiano fará parte do combinado A-League All Stars, formado por jogadores que atuam no futebol australiano, que vai encarar os atuais campeões italianos, que estarão em preparação para a temporada 2014/2015 do futebol europeu.

Atualmente no Sydney FC, Del Piero atuou pela Juventus por 19 anos, sendo capitão da equipe por 11 temporadas. Nesse período, o atacante disputou 705 partidas e marcou 290 gols. "Um clube do calibre da Juventus vir a Sydney é um impulso enorme para o futebol da Austrália", disse David Gallop, presidente da Federação Australiana de Futebol.

Del Piero, de 39 anos, atuou na Juventus entre 1993 e 2012, tendo permanecido mesmo quando o time foi rebaixado no Campeonato Italiano por causa de envolvimento em escândalo de manipulação de resultados. Depois, ele se transferiu para o Sydney, com contrato por dois anos. Como o acordo ainda não foi renovado, o jogo amistoso contra o time de Turim poderá ser o seu último no futebol australiano.