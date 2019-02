Del Piero revela ser dono de time de futebol em Los Angeles

Ídolo da Juventus e um dos grandes nomes da história recente do futebol italiano, Alessandro Del Piero decidiu divulgar, neste domingo, que é proprietário de um pequeno time com sede em Los Angeles, o LA10 FC.

Inicialmente, Del Piero não divulgou ter qualquer envolvimento com o LA10 FC, mas agora revelou ser o dono do time, logo após terminar a última temporada invicto, vencendo a sua divisão e sendo promovido para o mais alto nível da United Premier Soccer League nos Estados Unidos.

"Depois de um período de anonimato (vocês me conhecem, eu gosto de privacidade), decidi compartilhar esta bela experiência e dar crédito ao time inteiro pelos incríveis resultados que alcançaram", escreveu, em seu site oficial.

Del Piero, de 44 anos, nomeou o clube com as iniciais ds cidade de Los Angeles e o número 10, que utilizou em sua carreira profissional. Além disso, adotou as cores preta e branca, com as quais se consagrou pela Juventus.

Neste domingo, então, Del Piero também explicou que comprou o time "em parceria com a EDGE Americas Sports, da qual sou cofundador, e meu parceiro de negócios, Jeffrey Whalen."

Em sua carreira profissional, Del Piero participou da conquista de seis títulos do Campeonato Italiano pela Juventus, além de ter faturado a Liga dos Campeões em 1996. E também foi peça importante na seleção da Itália que foi campeã da Copa do Mundo de 2006.