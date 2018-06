Dele Alli aposta na confiança em alta da Inglaterra para surpreender na Copa

Uma das apostas da seleção da Inglaterra na Rússia, o meia Dele Alli acredita que a confiança em alta pode fazer o time inglês surpreender na Copa do Mundo. E o jogador do Tottenham avisa que os ingleses são, sim, candidatos ao título, apesar das campanhas ruins nas últimas edições do Mundial.

"Conseguimos nos imaginar enfrentando qualquer um, dado o elenco que temos. Viemos aqui para vencer. Temos que ter a mentalidade de que podemos vencer qualquer time que aparecer no caminho", afirma Dele Alli, um dos representantes da nova e confiante geração inglesa em solo russo.

"Estamos todos com confiança em nós mesmos e também no time. Temos um elenco jovem e muito talentoso. Então, não vamos dizer o quão longe podemos chegar no torneio. Queremos aproveitar este momento e colocar energia naquilo que importa, que é jogar o melhor que pudermos", projeta.

Toda esta confiança começará a ser testada nesta segunda-feira, quando os ingleses estrearão na Copa, contra a Tunísia, pelo G, em Volgogrado. Apesar da fé em seu time, Dele Alli diz que será um jogo mais complicado do que muitos imaginam.

"A Tunísia tem um bom time. Quando o sorteio das chaves saiu, algumas pessoas na Inglaterra disseram que seria um jogo fácil. Com certeza não será. Isso aqui é Copa do Mundo. Você não vai ter jogos fáceis pela frente. Então, temos que estar prontos", afirma o meia.