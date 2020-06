Dele Alli, do Tottenham, é suspenso após piada com o coronavírus

O meia Dele Alli, do Tottenham, foi suspenso por uma partida pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) depois de ter publicado um vídeo em suas redes sociais em fevereiro no qual parece debochar da pandemia do novo coronavírus.

Dessa maneira, Dele Alli desfalca o Tottenham no duelo contra o Manchester United, marcado para o próximo dia 19, na retomada do Campeonato Inglês. Ele também foi multado em 50 mil libras (cerca de R$ 315 mil) e será obrigado a fazer um curso de educação para que problemas parecidos não voltem a ocorrer.

Em fevereiro, quando o epicentro da covid-19 era a China e a doença ainda não havia se espalhado maciçamente na Europa e em outros países, o jogador, de 24 anos, publicou um vídeo em seu perfil no Snapchat no qual fez uma piada com o surto e pareceu debochar de um homem asiático no saguão de um aeroporto. A postagem foi removida pouco depois e ele pediu desculpas.

Nesta quinta-feira, a FA afirmou, por meio de um comunicado, que o atleta violou a regra E3 da entidade. "A conduta do atleta na publicação do material constitui uma 'violação agravada' definida na regra E3 (2) da FA, pois inclui uma referência, expressa ou implícita, à raça e/ou cor e/ou origem étnica e/ou nacionalidade", informou o órgão.

Após a decisão da FA, Dele Alli voltou a pedir desculpas. Em suas redes sociais, o jogador inglês disse que o que fez "foi uma piada extremamente mal julgada sobre um vírus que agora nos afetou mais do que poderíamos imaginar".

O meia do Tottenham também afirmou ser grato à entidade por ter confirmado que suas ações não são racistas pois "desprezo o racismo de qualquer tipo". "Todos precisamos estar atentos às palavras e ações que usamos e como elas podem ser percebidas pelos outros", completou.