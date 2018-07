Dele Alli é suspenso pela Fifa por gesto obsceno e desfalcará a Inglaterra

O meio-campista Dele Alli, convocado pela Inglaterra para os dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018, foi suspenso por um jogo do calendário internacional pela Fifa por ter feito um gesto obsceno na vitória por 2 a 1 sobre a Eslováquia, também pelo Grupo F do qualificatório para o Mundial da Rússia, no dia 4 de setembro, em Londres.

O atleta - flagrado por câmeras de TV mostrando o dedo do meio de uma das mãos - não poderá atuar pela seleção de seu país contra a Eslovênia, na próxima quinta-feira, também no estádio de Wembley, pela nona e penúltima rodada das Eliminatórias. Uma vitória neste duelo garantirá os ingleses, que lideram a chave com 20 pontos, matematicamente na Copa do ano que vem.

Dele Alli, de 21 anos, que atua pelo Tottenham, explicou que direcionou o gesto ao colega de time Kyle Walker, que até a temporada passada jogava com ele no clube londrino. Ele foi defendido pelo técnico do selecionado inglês, Gareth Southgate. "Eles têm um modo estranho de se comunicar", disse o treinador.

De acordo com a Fifa, o seu comitê disciplinar "não está convencido de que o jogador dirigiu o gesto ao árbitro", mas considerou a atitude ofensiva e antidesportiva. O jogador também foi multado em cinco mil francos suíços (aproximadamente R$ 16,3 mil).

Após o jogo contra os eslovenos, a Inglaterra finalizará a sua participação nas Eliminatórias contra a Lituânia, fora de casa, no próximo dia 8. A Eslováquia é vice-líder da chave, com 15 pontos, seguida de Eslovênia e Escócia, com 14 cada. As três seleções lutam pelo menos pelo direito de disputar uma repescagem para chegar ao Mundial do ano que vem.