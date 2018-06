Dele Alli sofre lesão e preocupa seleção da Inglaterra

Um dos principais jogadores da seleção da Inglaterra, o meia Dele Alli sofreu uma leve distensão muscular no jogo de estreia da equipe na Copa do Mundo da Rússia. A lesão foi confirmada nesta terça-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), que não estabeleceu um prazo de recuperação para o atleta.

O jogador de 22 anos sofreu a contusão muscular ainda no primeiro tempo da vitória sobre a Tunísia por 2 a 1, na segunda-feira, pelo Grupo G. Alli, contudo, conseguiu se manter em campo até o apito final. Mas, nesta terça, exames médicos constataram a lesão, considerada "leve" pela FA.

Segundo a entidade, o "problema será acompanhado pelos próximos dias". A FA não estabeleceu um prazo para a reabilitação completa do atleta do Tottenham. E nem confirmou se ele será desfalque contra o Panamá, no domingo, pela segunda rodada do Grupo G.

Com a vitória na estreia, a Inglaterra poderá até alcançar a classificação antecipada às oitavas de final em caso de novo triunfo, no domingo.