Seleção do Belize é interceptada por grupo armado antes de jogo das Eliminatórias contra o Haiti

A seleção de futebol do Belize passou por momentos de tensão nesta segunda-feira. O ônibus que transportava a delegação foi impedido por homens armados de dar continuidade ao trajeto até o Estádio Sylvio Cato, em Porto Príncipe, capital do Haiti, onde treinaria. O time tem compromisso com a seleção local nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022.

O episódio aconteceu próximo ao hotel em que a delegação está hospedada. No momento em que o ônibus foi interceptado, quatro policiais faziam a escolta do veículo oficial. Segundo informou a Federação de Futebol do Belize (FFB), os agentes tiveram de negociar com os homens armados para a delegação poder passar sem problemas.

“Apesar dessa terrível experiência, nossos jogadores estão seguros no hotel", tranquilizou a FFB em nota oficial. Um dos atletas gravou o exato momento em que o ônibus foi interceptado. No vídeo, é possível observar que dois homens conduzem o ataque. Eles seguram fuzis e estão encapuzados. Apesar do incidente, o jogo entre Haiti e Belizes foi mantido. As equipes se enfrentam às 18h (horário de Brasília) na quinta. Ninguém se machucou ou teve problemas. Os dois times contemplam o Grupo E, formado por Nicarágua, Santa Lúcia e Turks e Caicos.