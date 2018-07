Delegação do Internacional embarca confiante para o Mundial de Clubes

PORTO ALEGRE - A delegação do Internacional embarcou na tarde desta quarta-feira para Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes a partir da semana que vem. E o sentimento entre dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores era de muita confiança na conquista do título.

Veja também:

Celso Roth promete Internacional forte

Durante o trajeto do ônibus pelas ruas de Porto Alegre, os torcedores do Inter tentaram passar o último incentivo ao grupo. E, já no Aeroporto Salgado Filho, um grupo de cerca de 300 pessoas foi se despedir da delegação e também mostrar seu apoio para a disputa do Mundial.

"Estamos novamente indo ao encontro desta competição tão importante. Faz só quatro anos que estávamos viajando para o Japão [quando o Inter foi campeão mundial pela primeira vez]. É impressionante. Vamos em busca desta glória de novo", disse o vice-presidente do clube, Fernando Carvalho.

"A gente fica ansioso, com certeza. Eu particularmente sempre sonhei com isso", contou o meia Andrezinho, reconhecendo a expectativa do Inter para a disputa do Mundial. "Estou pronto", resumiu o também meia Giuliano, antes de entrar no avião da delegação.

O Inter estreia direto na semifinal do Mundial, em jogo marcado para terça-feira, contra o vencedor do confronto entre Pachuca, do México, e Mazembe, do Congo. E entra como favorito para ir à final da competição, provavelmente contra a Inter de Milão.