Delegação do Liverpool desembarca em casa com o troféu da Liga dos Campeões

A delegação do time do Liverpool desembarcou na cidade inglesa, neste domingo pela manhã, com a taça da Liga dos Campeões, conquistada em Madri, após a vitória, por 2 a 0, sábado, frente ao Tottenham.

"A gente esperou muito por esse título. Com todo respeito ao Tottenham, essa nossa geração merecia marcar história por tudo que fez nos últimos anos. Batemos na trave na temporada passada e, agora, fizemos esse golaço levantando a orelhuda. A Premier League escapou por apenas um ponto e não poderíamos deixar a Champions escapar de novo. Estou feliz demais", disse Firmino por meio de sua assessoria de imprensa.

O atacante brasileiro ainda exibia os cabelos vermelhos, pintados logo depois da partida. A delegação participará de um desfile em carro aberto com o troféu pelas ruas de Liverpool e a festa não tem hora para acabar.

Em uma foto, colocada nas redes sociais do clube, todos os jogadores se posicionaram na escada do avião com as medalhas conquistadas pelo título europeu e o técnico Jurgen Kloop, ao lado do capitão Henderson, ostentava o troféu.