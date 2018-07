Delegação do Santos é recebida com festa em Teresina para amistoso

O Santos enfrenta o Vasco em amistoso no estádio Albertão, em Teresina, Piauí, nesta quarta-feira. Mesmo sem chance de chegar ao título brasileiro, o técnico interino Marcelo Martelotte optou por poupar a maioria dos titulares. Do time que vem atuando, apenas o goleiro Rafael, o volante Roberto Brum e o centroavante Keirrison estarão em campo.

Apesar da ausência dos atletas mais famosos, a delegação santista foi recebida com festa no aeroporto de Teresina, nesta terça-feira. No desembarque, o hino oficial do clube foi tocado no saguão do aeroporto. Equipes de reportagem de tevê e jornais, além de repórteres de rádio e de sites, entrevistaram os jogadores.

A caminho do hotel, o ônibus com a delegação foi seguido por um carro de som que tocava o hino santista. Fãs foram para as calçadas saudar o time campeão paulista e da Copa do Brasil. "É muito gratificante ser recebido dessa forma. Foi sensacional. O calor humano é tão alto quanto à temperatura de Teresina", disse o atacante Keirrison, um dos mais assediados ao chegar, referindo-se ao calor que fazia na capital piauiense.

Martelotte levou 18 jogadores e deve escalar o time com Rafael; Maranhão, Vinicius Simon, Bruno Aguiar e Alex Sandro; Roberto Brum, Rodrigo Possebon e Alan Patrick; Madson, Keirrison e Zezinho. No segundo tempo, o treinador deverá dar oportunidade a Felipe Anderson, uma das maiores promessas da base, ao atacante Moisés e ao volante Jefferson.

A delegação retorna do Piauí na quinta-feira e Martelotte volta a trabalhar com o time principal no dia seguinte, quando dará um treino técnico. Provavelmente já contando com Neymar, que está com a seleção brasileira em Doha, no Catar, para o amistoso com a Argentina. No domingo, o time santista enfrentará o ameaçado Goiás, no Serra Dourada.