Delegação do Vasco é recebida por 300 torcedores no Acre

A partida desta quarta-feira entre Vasco e Rio Branco, pela primeira fase da Copa do Brasil, está mobilizando a capital do Acre. Sem atuar no estado desde 1988, o time carioca tem chamado a atenção de torcedores locais. No desembarque da delegação, cerca de 300 vascaínos foram ao aeroporto expressar apoio à equipe, que joga às 17h30 locais (19h30 de Brasília) desta quarta-feira.

"Isso mostra a grandeza do Vasco. Esperamos poder colaborar e fazer um grande jogo para dar um presente para essa torcida maravilhosa", comentou o técnico Doriva. "O Vasco é um time que tem uma trajetória importantíssima no futebol brasileiro, que tem torcida em todo o território nacional. Viemos para cá com o intuito de honrar essa boa temporada e fazer uma estreia vitoriosa na competição", reforçou Douglas Silva.

Caso vença por dois ou mais gols de diferença, o time carioca estará classificado para a próxima fase da competição sem necessidade do segundo jogo. E o lateral Nei quer aproveitar o entusiasmo dos torcedores para buscar o placar necessário.

"É sempre bom ter o apoio da torcida. São eles que nos motivam. Chegar com essa atmosfera é muito bom. O Vasco não precisa provar nada para ninguém. O Vasco é gigante. Esperamos uma boa estreia no Acre para avançarmos de fase", destacou.